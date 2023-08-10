Tayvan, Çin'e ait 33 askeri uçak ve 6 savaş gemisi tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 33 askeri uçak ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini bildirdi. Uçakların Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde uçtuğu belirtildi. Bu uçuşlar ve gemi devriyeleri, eski Japonya Başbakanı Aso Taro'nun Tayvan'ı ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, öğle saatlerine dek Ada çevresinde Çin'e ait 33 askeri uçak ve 6 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 33 uçaktan 10'unun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 6 "J-10", 2 "J-16" savaş uçağının "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-8 EW" tipi erken uyarı uçağı ile "Y-9" tipi askeri nakliye uçağının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Ada çevresindeki uçuşlar ve gemi devriyelerinin, eski Japonya Başbakanı Aso Taro'nun Tayvan'ı ziyaretinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Halen Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) genel başkan yardımcılığını yürüten 82 yaşındaki Aso, Japon Parlamentosu Diet üyelerinden bir heyetle 7 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Aso, üç günlük ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen, lider vekili Lai Ching-te ve diğer yetkililerle görüşmüş, ayrıca Prospect Vakfınca düzenlenen bölgesel güvenlik forumunda konuşma yapmıştı. Eski Başbakan, konuşmasında Japonya ve ABD'nin Çin'in askeri baskısına karşı Tayvan'ı savunmak üzere "güçlü caydırıcılık" sağlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Çin ziyarete tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Japon siyasetçinin Çin'in karşı çıkışına rağmen Ada'yı ziyaret etmesinin ve buradaki beyanlarının "karşıtlık ve cepheleşme yaratmayı amaçladığı" ve "Çin'in iç işlerine açık müdahale olduğu" ifade edilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.