Tayvan, Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 savaş gemisi tespit etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini açıkladı. Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde uçuş yapan hava araçları ve gemiler, ABD ve Kanada donanmalarının geçişinden sonra ortaya çıktı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 22 hava aracından 13'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 10 "J-10" tipi savaş uçağı ile "Y-8 EW" ve "KJ-500" tipi erken uyarı uçaklarının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bakanlık, dün gün içinde Çin'e ait 13 askeri hava aracının görüldüğünü, Şandong uçak gemisinin Ada'nın güney ucundaki Eluanbi Burnu'nun 60 deniz mili (yaklaşık 111 kilometre) açığından geçtiğini bildirmişti.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD ve Kanada donanmalarına ait 2 savaş gemisinin 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.

ABD donanmasına ait "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa kruvaziyeri, 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yapmıştı.

Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor

Çin ordusu, geçişin "kamuoyuna gösteriş" olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiğini bildirmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.