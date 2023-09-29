Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ihtilaflı bölgeler ile ilgili yeni bir komite oluşturma kararı aldı. Komite, deniz sınırında kolluk kuvvetlerinin yerleştirilmesi ve anlaşmazlıkların çözümü üzerinde çalışacak.

Tayland ve Kamboçya, ihtilaflı bölgeler için yeni komite oluşturacak

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet dün yaptıkları görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgeler ile ilgilenecek yeni bir komite oluşturma kararı aldı.

Tayland'ın The Nation gazetesine göre, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, bir araya gelen Srettha ve Hun'un, 1969'dan beri devam eden ihtilaflı bölge sorunu hakkında istişare ettiklerini bildirdi.

Parnpree, liderlerin iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgeyi denetleyecek ve anlaşmazlıkların çözümü üzerinde çalışacak yeni bir komite oluşturulma kararı aldığını açıkladı.

Söz konusu komite kapsamında deniz sınırında kolluk kuvvetlerinin yerleştirileceğini aktaran Parnpree, kendisinin de kurulacak komitede yer alacağını belirtti.

ABD'li enerji şirketi Chevron'a göre, Tayland ve Kamboçya arasında bulunan ve iki ülke tarafından üzerinde hak iddia edilen 26 bin kilometrekarelik alanın içinde yaklaşık 96 milyar dolar değerinde doğal gaz ve yaklaşık 41 milyar dolar değerinde petrol kaynakları bulunuyor.