Tayland ve Kamboçya Barış Anlaşması İmzaladı

Tayland ve Kamboçya, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 'barış anlaşması' imzaladı. Anlaşma ile Tayland, Kamboçya'daki mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınırdan çekecek.

TAYLAND ve Kamboçya, sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende 'barış anlaşması' imzaladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47'nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında imza töreni düzenlendi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD Başkanı Donald Trump ile zirveye ev sahipliği yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de katıldığı törende 'barış anlaşması' imzaladı. Anlaşma kapsamında Tayland, Kamboçyalı mahkumları serbest bırakacak, Kamboçya da ağır silahlarını sınır bölgesinden çekmeye başlayacak.

Trump, törende yaptığı konuşmada, 'Kuala Lumpur Barış Anlaşması' adı verilen anlaşmayla iki ülkenin de 'iyi komşuluk ilişkileri kurmak için çalışmayı kabul ettiğini' söyledi. Ateşkes töreninin ardından Trump, Kamboçya ile karşılıklı ticaret anlaşması ve Tayland ile kritik mineraller konusunda anlaşma imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
