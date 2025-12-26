Kamboçya, Tayland'ı "Ateşkes Görüşmelerine Rağmen Bombardımanlar Yapmakla" Suçladı

(ANKARA) – Kamboçya, Tayland güçlerini topraklarına yönelik "acımasız hava saldırıları düzenlemekle" suçladı. ABD ise şiddet olaylarını sona erdirmek için arabuluculuk teklifinde bulundu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland'ı devam eden sınır anlaşmazlığını çözmek amacıyla yürütülen görüşmelere rağmen saldırıda bulunmakla suçladı. Yapılan açıklamada, "Tayland savaş uçaklarının bu sabah erken saatlerde ülkenin kuzeybatısındaki Chouk Chey köyü yakınlarına çok sayıda bomba bıraktığı" aktarıldı. Savunma Bakanlığı, saldırıları "sivil hayatı ve altyapıyı kasten tehlikeye atan ağır saldırganlık eylemler" olarak nitelendirdi ve kınadı. Bakanlık, Chouk Chey'deki saldırıların "son derece acımasız ve insanlık dışı olduğunu" ifade etti.

Saldırıda sivillere ait evlerin, mülklerin ve kamu altyapısının ciddi bir yıkıma uğradığı bildirildi. Kamboçya yerel medyası, sabah saatlerinde Tayland güçlerinin sınır yakınındaki Stung Bot bölgesine de topçu atışları gerçekleştirdiğini ve yıkım oluştuğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise şiddetin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek yeni görüşmelere arabuluculuk etme teklifinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış arzusunu" yineledi ve "Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerekliliğini" vurguladı.