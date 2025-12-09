Haberler

Tayland ve Kamboçya Arasındaki Çatışmalar Tüm Sınıra Yayılıyor

Güncelleme:
Tayland ve Kamboçya arasındaki sınırda çatışmalar yeniden alevlendi. Taraflar birbirini suçlarken, her iki ülke de yüz binlerce kişiyi tahliye etti. Tayland, Kamboçya'ya yönelik hava saldırılarına devam ederken, taraflar sivil ve askeri kayıplar kaydettiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır hattında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. Tayland'ın hava saldırıları sürerken, çatışmalar beş bölgeye yayılmış durumda.

Kamboçya ve Tayland arasında temmuz ayında varılan ateşkes bozuldu. Taraflar, yeniden alevlenen çatışmalar için birbirini suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump, arabuluculuk ettiği ateşkesin bozulmasına dair henüz bir yorum yapmadı. Güneydoğu Asya'daki iki komşu ülke "egemenlik haklarından geri adım atmayacaklarını" vurgularken, taraflar sivil ve askeri kayıplar bildirdi. Her iki ülke de sınır bölgelerinden yüz binlerce insanı tahliye ettiklerini duyurdu.

Taylandlı askeri yetkililer, çatışmaların beş sınır vilayetine yayıldığını bildirdi. Yetkililer, Trat vilayetindeki Kamboçya askerlerini çıkarmak amacıyla "Tayland donanması öncülüğünde yürütülen operasyonun yakında sona ermesinin beklendiğini" kaydetti. Taylandlı yetkililer, Kamboçya'yı saldırmak için "topçu ateşi, roketatarlar ve bomba atan dronlar kullanmakla" suçladı.

İki ülke de birbirini yasadışı eylemlerle suçladı

Yerel medyaya konuşan Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, "Tayland egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmakta kararlıdır, bu nedenle gerekli askeri önlemler alınmalıdır" dedi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland'ı "vahşi ve yasadışı eylemlerle" suçlayarak, "dünden bu yana 9 sivilin öldüğünü ve 20 kişinin ağır yaralandığını" iddia etti. Taylandlı yetkililer ise "çatışmalarda 3 askerin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığını" bildirdi.

Kamboçya'nın eski lideri Hun Sen, "Tayland güçlerine karşı gece saatlerinde karşı saldırı başlatmadan önce, ateşkese sadık kalmak ve tahliyelere izin vermek amacıyla 24 saat beklediklerini" açıkladı. Hun Sen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'nın barışa ihtiyacı var, ancak topraklarımızı savunmak için karşı saldırıya geçmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Hun Sen, "Kamboçya güçlerine işgalci düşmana karşı savunmada avantaj sağlayan silahlar olduğunu" öne sürdü.

Hun Sen'in oğlu olan Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün gece yaptığı açıklamada, "Tayland'ın egemenliğini geri alma bahanesiyle sivil köylere saldırmak için askeri güç kullanmaması gerektiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
