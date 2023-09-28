Tayland Polisi Tarihinin En Büyük Uyuşturucu Operasyonunu Gerçekleştirdi

Tayland polisi, tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından birini düzenleyerek büyük miktarda eroin, metamfetamin, halüsinojen madde ve sakinleştirici ilaç ele geçirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Tayland polisi, tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından birini düzenleyerek büyük miktarda eroin, metamfetamin, halüsinojen madde ve sakinleştirici ilaç ele geçirdi.

Polis, uyuşturucuyla mücadele operasyonu kapsamında başkent Bangkok'un batısındaki Nakhon Pathom kentinde bir eve baskın düzenledi.

Ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri sayılan ve çarşamba gecesi yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu evde, 443 paket eroin, 420 kilogram kristal formda metamfetamin, 15 milyon metamfetamin tableti ve bol miktarda sakinleştirici ilaç ve halüsinojen madde ele geçirildi.

Tayland polisi, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin bir üyesinin yakalanmasının ardından 2 yıl süren polis soruşturmasında elde edilen istihbaratla operasyonun düzenlendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), haziranda yayımladığı raporda, Doğu ve Güneydoğu Asya'da sentetik uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Raporda, metamfetamin üretiminin çoğunun Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının kesiştiği "Altın Üçgen" adı verilen bölgede gerçekleştiğine dikkati çekilerek uyuşturucu kartellerinin Andaman Denizi üzerinden Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelere sevkiyat yaptığı kaydedilmişti.