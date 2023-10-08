Tayland, çatışmalar nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Tayland, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor. Tayland Dışişleri Bakanlığı, yaşayan Taylandlı vatandaşlara yönelik acil yardım ve tahliye çalışması başlattı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, İsrail'de yaşanan Hamas saldırıları ve bölgede bulunan Taylandlı vatandaşların tahliye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Başbakan Thavisin, tahliye çalışmaları için ilk olarak Tayland Donanmasına ait iki adet yolcu uçağının İsrail'e gönderileceğini belirterek, İsrail'de yaşayan yaklaşık 30 bin Tayland vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Thavisin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise, "Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı kınıyorum. Bu insanlık dışı saldırılar masum insanların hayatına mal oluyor ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açıyor. İsrail hükümeti ve halkına en derin taziyelerimi iletmek isterim" dedi.

İsrail'de 2 Taylandlı hayatını kaybetti, 8 Taylandlı yaralandı

Tayland Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai ise, İsrail'deki çatışmalarda şu ana kadar 2 Taylandlının hayatını kaybettiğini belirterek, 2'si ağır toplam 8 Taylandlının yaralandığını aktardı. Wechayachai, 11 Taylandlının ise Hamas tarafından esir alındığının değerlendirildiğini ifade ederek, Tayland Dışişleri Bakanlığının diğer tüm görevlerini geçici olarak askıya aldığını ve yalnızca İsrail'deki Taylandlı vatandaşlara yardım ve tahliye çalışmaları üzerinde çalıştığını aktardı. - BANGKOK