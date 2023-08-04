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Tayland'da Yük Treni Kazası: 8 Ölü, 4 Yaralı

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Tayland'da yük treninin ruhsatsız hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada kamyonet şoförü ve yolcularının durmayarak karşıya geçmeye çalıştığı belirtildi.

Tayland'da yük treninin ruhsatsız hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tayland Devlet Demiryollarının açıklamasına göre kaza, ülkenin doğusundaki Chachoengsao ilinde yerel saatle 02.20'de meydana geldi.

Yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kamyonet şoförü, araçta Chonburi iline götürdüğü işçilerin bulunduğunu söyledi.

Kamyonetteki yolculardan biri, trenin uyarı kornasını duymasına rağmen şoförün durmayarak karşıya geçmeye çalıştığını öne sürdü.

Tayland'da kara yolu araçları, ruhsatsız açılan yüzlerce hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçiyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Dünya

Tayland Dünya Haberler

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