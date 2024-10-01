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Tayland'da Okul Otobüsü Yangını: 16 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Tayland'da Okul Otobüsü Yangını: 16 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir anaokulu otobüsünün alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen yaşamını yitirdi. 25 kişiden haber alınamazken, ağır yaralı öğrenciler hastanelere sevk edildi. Hükümet maddi destek sözü verdi.

TAYLAND'DA anaokulu öğrencilerini taşıyan otobüsün alev alması sonucu 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 25 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde okul gezisi için yola çıkan toplamda 44 anaokulu öğrencisinin ve 6 öğretmenin bulunduğu yolcu otobüsü otoyolda alev aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün yanmasının nedeni belirtilmezken 16 çocuk ve 3 öğretmenin hayatını kaybettiği, 25 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Başbakan Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, başsağlığı dileyerek hükümetin tıbbi masrafları karşılayacağını ve mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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