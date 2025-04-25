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Tayland'da Küçük Uçak Kazası: 6 Polis Hayatını Kaybetti

Tayland'da Küçük Uçak Kazası: 6 Polis Hayatını Kaybetti
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Tayland'ın Prachuab Kiri Khan ilinde denize düşen küçük bir polis uçağında bulunan 6 polis memuru hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAYLAND'ın Prachuab Kiri Khan ili açıklarında denize düşen küçük uçaktaki 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, Prachuab Kiri Khan ilinin Hua Hin bölgesinde küçük polis uçağı, paraşüt eğitimi öncesi test uçuşu için havalandı. Test uçuşu sırasında yerel saatle 08.00 sularında 'DHC-6-400 Twin Otter' model uçağı, Hua Hin Havalimanı yakınlarında denize düştü. Kazada uçaktaki 6 polis hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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