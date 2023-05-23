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Tayland'da Havai Fişek Festivalinde Facianın Eşiğinden Dönüldü

Tayland'da Havai Fişek Festivalinde Facianın Eşiğinden Dönüldü

Dünya Haberleri

Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalinde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı. Facianın eşiğinden dönüldü.

Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen havai fişek festivalde, içinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Kalasin eyaletinde düzenlenen havai fişek festivalinde facianın eşiğinden dönüldü. İçinde binlerce havai fişek bulunan silindir şeklindeki düzenek, yerden havalandıktan saniyeler sonra kontrolünü kaybetti. Havada patlayarak etrafa ateş saçan düzenek, ormanlık alana düştü. Düzeneğin, şans eseri seyircilerin olduğu alandan uzağa düşmesi sonucu olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Tayland Dünya Haberler

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