Tayland'da 14 yaşındaki çocuğa silah satanlar gözaltına alındı

Tayland'da tabancayla açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuğa silah sattıkları şüphesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tayland'da tabancayla açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuğa silah sattıkları şüphesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland polisinden yapılan açıklamada, çocuğa, tabanca ve mühimmat sattığından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çocuğun telefonunun tarandığı ve yaklaşık bir ay önce söz konusu silah tedarikçileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

Şüphelilerin suçlamaları reddettiği bildirilen açıklamada, söz konusu kişilerin evlerinde veya iş yerlerinde benzer nitelikte silah ve mühimmata rastlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tabancanın, kurusıkı olarak üretildiği ancak daha sonra gerçek silaha dönüştürüldüğü ifade edildi.

Silah ticareti geçici olarak askıya alındı

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada, hükümetin uzlaşmaya vardığı silah kontrolüne yönelik geçici tedbirleri duyurdu.

Anutin, tüm ateşli silahların ticaretinin geçici olarak askıya alındığını, halihazırda elinde kurusıkı ve havalı tabanca gibi silahlara sahip olanların, bunları yetkili kurumlara ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

Olay

Başkent Bangkok'taki Siam Paragon alışveriş merkezinde 3 Ekim'de 14 yaşındaki bir çocuğun, tabancayla etrafa ateş açması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın, diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Polis yetkililerine göre, karakolda "kafası karışık" görünen çocuk, kendisinden "insanları vurmasını" isteyen sesler duyduğunu söylemişti.

Soruşturmayı yürüten savcılar, çocuğa "önceden planlanmış cinayet", "cinayete teşebbüs", "yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma", "yasa dışı olarak silah taşıma" ve "halka açık alanda ateş etme" suçlarını yöneltmişti.

Çocuğun savunma vermeden psikiyatri enstitüsüne gönderilmesi talebi ise çıkarıldığı çocuk mahkemesi tarafından reddedilmişti.