Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra Görevden Uzaklaştırıldı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra Görevden Uzaklaştırıldı
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Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı gizli telefon görüşmesi nedeniyle görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, 36 senatörün yaptığı suçlamaları kabul etti.

TAYLAND Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı gizli telefon görüşmesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle tartışmalara neden olan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırdı. Başbakan Shinawatra, Anayasa Mahkemesi'nin 2'ye karşı 7 oyuyla kararıyla görevden uzaklaştırılırken, mahkemenin başbakanı suçlu bulması durumunda kalıcı olarak görevden alınacak.

Mahkemeden yapılan açıklamada, 36 senatörün Paetongtarn Shinawatra'yı eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile siyasi açıdan hassas bir telefon görüşmesinin sızdırılması nedeniyle anayasayı ihlal ederek sahtekarlık yapmakla ve etik standartları ihlal etmekle suçlayan dilekçesini kabul ettiği bildirildi. Mahkeme, Paetongtarn hakkındaki davayı karara bağlayana kadar hükümetin geçici olarak başbakan yardımcısı tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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