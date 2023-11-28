Tayland Başbakan Yardımcısı İsrail'e gidiyor

Tayland Başbakan Yardımcısı Parnpree Bahiddha-Nukara, Gazze'de insani aranın başlamasından bu yana serbest bırakılan 17 Tayland vatandaşını teslim almak üzere İsrail'e gidiyor.

Gazze Şeridi'nde insani aranın başlamasından bu yana 17 Taylandlı serbest bırakıldı. Tayland Başbakan Yardımcısı Parnpree Bahiddha-Nukara, serbest kalan 17 Tayland vatandaşını teslim almak üzere İsrail'e gidiyor. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Parnpree, İsrail'de hastanede tedavi gören 3 Tayland vatandaşını da ziyaret edecek. İsrail'deki Taylandlı işçilerle de bir araya gelmesi beklenen Parnpree'nin Tayland vatandaşları ile birlikte perşembe günü ülkesine ulaşması bekleniyor.

Taylandlı yetkililer, 15 Tayland vatandaşının halen esir tutulduğunu ifade etmişti. - BANGKOK