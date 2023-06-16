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Tatvan'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Programı Düzenlendi

Tatvan'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Programı Düzenlendi

Dünya Haberleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Tatvan İbadullah Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Programda bilgilendirmeler yapıp hacı adaylarına gül takdiminde bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, yaptığı konuşmanın ardından hacı adaylarını uğurladı. Uğurlama programına Müftü Demirel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi.

Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Tatvan İbadullah Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Programda bilgilendirmeler yapıp hacı adaylarına gül takdiminde bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, yaptığı konuşmanın ardından hacı adaylarını uğurladı.

Uğurlama programına Müftü Demirel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Hisarcık Bitlis Tatvan Dünya Haberler

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