Tatvan'da Hacı Adayları İçin Uğurlama Programı Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kurada isimleri çıkan hacı adayları için Tatvan İbadullah Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Programda bilgilendirmeler yapıp hacı adaylarına gül takdiminde bulunan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, yaptığı konuşmanın ardından hacı adaylarını uğurladı. Uğurlama programına Müftü Demirel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.