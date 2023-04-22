Tatar'dan 23 Nisan mesajı: Şampiyon meleklerimizi asla unutmayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Tatar mesajında "Şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı asla unutmayacağız. Onlar sonsuza dek halkımızın yüreğinde yaşayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023