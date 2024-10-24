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Tarzan Dizisinin Yıldızı Ron Ely Hayatını Kaybetti

Tarzan Dizisinin Yıldızı Ron Ely Hayatını Kaybetti
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1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin başrol oyuncusu Amerikalı aktör Ron Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Kirsten Casale Ely, babasının vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu.

1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin yıldızı Amerikalı aktör Ron Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti.

1960'larda yayınlanan Tarzan dizisinin yıldızı ABD'li aktör Ron Ely'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ron Ely'nin ölümünü, kızı Kirsten Casale Ely, sosyal medya hesabından duyurdu. Kirsten Casale Ely, babasının 29 Eylül'de California'daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Babam insanların kahraman dediği biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi. Dünya en büyük insanlardan birini kaybetti, ben de babamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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