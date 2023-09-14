Tanzanya Mahkemesi, Gergedan Boynuzu Kaçakçısını 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırdı

Tanzanya mahkemesi, Mozambik vatandaşı Armelindo Anibal'i gergedan boynuzu kaçakçılığı suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Gergedan boynuzu ticareti, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan gergedan türleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Tanzanya mahkemesi, gergedan boynuzu kaçakçılığı yapan Mozambik vatandaşı Armelindo Anibal'i 20 yıl hapisle cezalandırdı.

Ülkenin güneyinde görülen davada, yaklaşık 35 bin dolar değerindeki gergedan boynuzlarını kaçırmaya çalışan Mozambikli Armelindo Anibal hakkında karar duruşması yapıldı

Savcı mütalaasında, nesli tükenmekte olan hayvanların öldürülmesinin önlenmesi ve Tanzanya'nın kaçakçılara karşı başlattığı mücadeleyi yansıtan karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukatın itiraz talebine rağmen cezada indirime gitmeyen hakim, 2021'den bu yana cezaevinde tutulan Anibal'e 20 yıl hapis cezası verdi.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.