Tanzanya'da tren ile yolcu otobüsü çarpışması: 13 ölü, 32 yaralı
Tanzanya'nın Singida bölgesinde meydana gelen tren ile yolcu otobüsü çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin tamamı otobüsteki yolcular oldu. Yaralılar ise bölgedeki hastaneye kaldırıldı.
Tanzanya'da tren ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Singida bölgesinde tren ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada 13 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin tamamının otobüsteki yolcular olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaralılar tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldı.