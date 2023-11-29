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Tanzanya'da tren ile yolcu otobüsü çarpışması: 13 ölü, 32 yaralı

29 Kasım 2023 17:16 Son Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Tanzanya'nın Singida bölgesinde meydana gelen tren ile yolcu otobüsü çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin tamamı otobüsteki yolcular oldu. Yaralılar ise bölgedeki hastaneye kaldırıldı.