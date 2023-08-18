Tanzanya'da kaçak avcılar tarafından 3 fil vuruldu

Tanzanya'nın Rufiji ilçesinde kaçak avcılar tarafından 3 fil vuruldu. Ayrıca 5 zebra, 4 antilop ve 1 bufalo da tuzağa düşerek öldürüldü. İlçe Savunma ve Güvenlik Komitesi, kaçak avcıların yakalanması için arama başlattı.

DARÜSSELAM, 18 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya'nın doğusundaki Pwani (sahil) bölgesinin Rufiji ilçesinde en az 3 fil vurularak, 5 zebra, 4 antilop ve 1 bufalo ise kaçak avcıların kurduğu tuzaklarla öldürüldü.

Rufiji İlçe Komiseri Edward Gowele, Perşembe günü yaptığı açıklamada, fillerin Temmuz ayının sonlarıyla Ağustos ayının ortası arasında vurulduğunu ve 5 zebra, 4 antilop ve 1 bufalonun, Nyerere Ulusal Parkı yakınlarındaki Juhiwangumwa Yaban Hayatı Yönetim Bölgesi'nde tuzağa yakalandıktan sonra ölü bulunduğunu söyledi.

Telefonda Xinhua'ya açıklama yapan Gowele, "Rufiji İlçe Savunma ve Güvenlik Komitesi ve yaban hayatı yetkilileri tarafından yakın zamanda yapılan incelemede yaban hayatı yönetim bölgesinin farklı bölgelerinde tuzağa yakalanan hayvanları ölü bulundu" dedi.

"Kaçak avcılar üç filden ikisinin dişlerini çıkarmıştı" diyen Gowele, kaçak avla mücadele operasyonu sırasında bir korucunun, silahlı kaçak avcılar tarafından yaralandığını da sözlerine ekledi.

İlçe Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin kaçak avcıların yakalanmasına yönelik arama başlattığını kaydeden Gowele, "Bölgede istihbarat topladık ve şüpheli kaçak bir avcıyı tutukladık. Kendisi polis tarafından sorguya çekiliyor" dedi.