Tanzanya'da 5 Milyon Küela Kuşu İtlaf Edildi

Tanzanya'nın Manyara bölgesinde 4 bin dönümlük pirinç tarlasını istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu, insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla öldürüldü. Kuşların her gün yaklaşık 50 tonluk mahsule zarar verme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.