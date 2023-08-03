Taliban, Pakistanlı yetkililere tepki gösterdi

Taliban, Afganistan topraklarının terör örgütlerince kullanılmaması uyarısı yapan Pakistanlı yetkililere tepki gösterdi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistanlı yetkililerin Afganistan'daki güvenlik durumuna dair iddialarını reddettiklerini ve bunların 'temelsiz' olduğunu kaydetti.

Taliban, "Afganistan topraklarının terör örgütlerince kullanılmaması" uyarısı yapan Pakistanlı yetkililere tepki gösterdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pakistanlı yetkililerin Afganistan'daki güvenlik durumuna dair iddialarını reddettiklerini ve bunların "temelsiz" olduğunu kaydetti.

Taliban'ın Afganistan topraklarının başka bir ülkeye karşı tehdit oluşturmasına izin vermediğini savunan Mücahid, bu tür iddiaların her iki tarafın da yararına olmadığını belirtti.

Mücahid, Pakistanlı yetkililerden medya üzerinden iddialarda bulunmak yerine endişelerini Taliban yetkilileriyle paylaşmalarını istedi.

Pakistan'dan Taliban'a uyarı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başta olmak üzere Pakistanlı yetkililer, Taliban geçici hükümetine yaptıkları çağrılarda, Afganistan topraklarının sınır ötesi terör için kullanılmasının durdurulmasını istemişlerdi.

Son haftalarda Pakistan'da artan terör saldırıları, Afganistan ile Pakistan arasında yeniden tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini 30 Temmuz'da hedef alan intihar saldırısında 56 kişi ölmüştü.

Belucistan'da 14 Temmuz'da silahlı kuvvetlere ait bir karargaha yönelik saldırı Pakistan ordusunun Afganistan'daki Taliban geçici yönetimine karşı sert tepkisine yol açmıştı.

Pakistan ordusu ve bakanlar, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da güvenli sığınaklara ve hareket özgürlüğüne sahip olması ve Doha Anlaşması'na uymaması nedeniyle Taliban geçici yönetimine karşı peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.