Taliban, İran Dışişleri Bakanı'nın DEAŞ iddialarına tepki gösterdi

Taliban, "terör örgütü DEAŞ liderlerinin Afganistan'a sevk edildiğini" savunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a tepki göstererek bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, konuyla ilgili Twitter hebasından açıklamada bulundu.

Taliban'ın Afganistan'da DEAŞ'a karşı savaştığını kaydeden Belhi, Abdullahiyan'ın iddialarını reddettiklerini belirtti.

Belhi, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, "İran, DEAŞ mensuplarının Afganistan'a transfer edildiğine dair herhangi bir istihbarata sahipse, Afgan güvenlik güçlerinin gerekli adımları atması için bunu paylaşmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Belhi, İranlı yetkililerden ekonomik, politik ve sosyal konularda yapıcı tutum sergilemesini istedi.

Taliban'ın Kabil Valisi Muhammed Kasım Halid, Afganistan'da saldırılarda bulunan DEAŞ'ın Horasan kolunun ABD ürünü olduğuna ve ABD tarafından desteklendiğine dair deliller olduğunu iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son aylarda terör örgütü DEAŞ liderlerinin Irak, Suriye ve Libya'dan Afganistan'a sevk edildiğini öne sürmüştü.