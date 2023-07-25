Taliban Heyeti Endonezya ve Malezya'ya Ziyaretler Düzenledi

Taliban geçici hükümetinden bir heyet, Endonezya ve Malezya'ya ilişkileri güçlendirmek amacıyla ziyaretler düzenledi. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Taliban delegasyonunun diplomatik misyonlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğunu doğrularken, Malezya Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

Taliban geçici hükümetinden bir heyet, Endonezya ve Malezya'ya "ilişkileri güçlendirmek" için ziyaretler düzenledi.

Nikkei Asia'nın haberine göre, bir Taliban kaynağı, Endonezya'ya, "Afganistan ve dünyanın en kalabalık Müslüman ulusu" arasındaki "ilişkileri geliştirmek" için orta düzeyde yetkililerin bulunduğu Taliban delegasyonu yollandığını açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Malezya ve Endonezya'ya yapılan ziyaretlerin bir haftadan fazla süre önce düzenlediğini kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, Taliban'ın ziyaretini teyit ederek delegasyonun, Cakarta'da "Afganistan'ın bu ülkedeki diplomatik misyonlarının içişleriyle ilgili faaliyetlerde" bulunduğunu bildirdi.

Faizasyah ayrıca, delegasyonun Endonezya Dışişleri Bakanlığıyla görüşmediğinin altını çizdi.

Endonezya'nın, Taliban geçici hükümetini tam olarak tanımadığını ifade eden Faizasyah, bu durumun oluşabilmesi için "belirli beklentilerin" karşılanması gerektiğini belirtti.

Faizasyah, "(Taliban'ın) İçişlerinde uzlaşmalarını, daha fazla demokratikleşmelerini ve kadınlara daha iyi eğitim imkanları sunmalarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise konuyla yorum yapmaktan kaçındı.