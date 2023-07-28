Taliban Heyeti, ABD'li Yetkililerle Görüşecek

Taliban heyetinin, ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmede öncelikli olarak yaptırımların kaldırılması, dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının BM'nin kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması konuları ele alınacak.

Taliban heyetinin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmede öncelikli olarak, yaptırımların kaldırılması, dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının Birleşmiş Milletlerin (BM) kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması konularının gündeme getirileceği belirtildi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Belhi, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başında olduğu bir heyetin ilerleyen günlerde Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

Belhi, ABD'li yetkililerle "ortak çıkarlar" temelinde görüşme gerçekleştirileceğini belirterek, önceliklerinin yaptırımların kaldırılması, Afganistan Merkez Bankasına ait dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Taliban mensuplarının BM'nin kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması olduğunu ifade etti.

Belhi, Taliban heyetinin ayrıca Katarlı yetkililerle de ikili ilişkileri görüşeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West ile Afgan Kadınlar, Kız Çocukları ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi Rina Amiri'nin, bölgede bazı konuları ele almak için Kazakistan ve Katar'ı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Açıklamada, West ve Amiri'nin, 26-31 Temmuz'da, Afgan halkına insani destek, ülkedeki kadın ve kızların durumu başta olmak üzere sırasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana ve Katar'ın başkenti Doha'da bir dizi görüşmelerde bulunacağı belirtilmişti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise günlük basın toplantısında bir soru üzerine, ABD'nin Taliban'a karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtmişti.