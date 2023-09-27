Taliban Dışişleri Bakan Vekili Rusya Devlet Başkanı Putin'in Danışmanı ile Görüştü

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Ruslan Edelgeriev ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede sınırların korunması, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği gibi konular ele alındı.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Ruslan Edelgeriev ile başkent Moskova'da görüştü.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi'nin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, "Moskova Formatı"ndaki toplantılara katılmak üzere Rusya'da bulunan Muttaki, Edelgeriev ile görüştü.

Muttaki, sınırların korunması, terör örgütü DEAŞ ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik atılan adımları anlattı.

Afganistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu aktaran Muttaki, farklı sektörlerde iki ülke yararına olacak pragmatik adımlar atılarak ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Edelgeriev ise Rusya'nın Afganistan ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Herkesin hakikati daha iyi anlayabilmesi için Afganistan'daki kazanımların gerçek imajının" yansıtılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca görüşmede, tarafların iklim değişikliği, eğitim, ticaret, tarım, sanayi ve spor alanlarındaki etkileşimi artırmaya yönelik notlar aldığı ifade edildi.