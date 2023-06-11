Taliban, BMGK'nin Afganistan raporundaki eleştirilere tepki gösterdi

Taliban, BMGK'nin Afganistan ile ilgili son raporundaki eleştirileri reddetti ve gerçekleri çarpıttıklarını savundu. Raporda Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından uyguladığı politikalar eleştirilmişti.

Taliban, Afganistan'da yönetime geldiği andan itibaren uyguladığı politikalara yönelik eleştiriler içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) raporuna tepki göstererek eleştirilerin temelsiz ve hakikatten uzak olduğunu savundu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BMGK'nin Afganistan ile ilgili son raporundaki eleştirileri reddettiklerini kaydetti.

Mücahid, raporu hazırlayanların "gerçekleri" kasti olarak çarpıttıklarını belirterek, böyle bir raporun yayımlanmasını "Afganistan halkına karşı açık bir düşmanlık ve temelsiz bir propaganda" olarak niteledi.

BMGK'nin Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından hazırlanan yıllık raporda Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından uyguladığı politikalarla 1996-2001 yıllarındaki "dışlayıcı" ve "Peştun merkezli" iktidar dönemine döndüğü kaydedilmişti.

Raporda Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan'da El-Kaide'nin operasyonel faaliyetlerini artırdığı belirtilmiş, Taliban içi grupların iç çekişmelerine değinilmişti.