Taliban Başbakanı Kabil'e döndü

Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, tedavi ve istirahat sürecinin ardından Kabil'e gelerek görevine başladı. Taliban sözcüsü Bilal Kerimi tarafından yapılan açıklamada, Hasan Ahund'un Kandahar'dan Kabil'e döndüğü belirtildi. Tedavi süreci tartışmalara neden olmuştu.

Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, 2 aylık tedavi ve istirahat sürecinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelerek, yeniden görevine başladı.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kerimi, Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund'un tedavi ve istirahat sürecini geçirdiği Kandahar vilayetinden Kabil'e gelerek, görevinin başına döndüğünü aktardı.

Tedavi süreci tartışmalara neden oldu

15 Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Molla Muhammed Hasan Ahund, Eylül 2021'de kurulan Taliban geçici hükümetinin başbakanlık görevine getirilmişti.

Hasan Ahund, 17 Mayıs'ta sağlık sorunları nedeniyle Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da istirahate ayrılmış, sağlık sorunlarının ne olduğu açıklanmamıştı.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, Hasan Ahund'un yokluğunda yerine vekalet etmesi için Hasan Ahund'un siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Mevlevi Abdul Kebir'i görevlendirmişti.

Hasan Ahund, istirahate ayrılmadan bir hafta önce, Kandahar vilayetine gelen Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ağırlamıştı.

Bu ziyaretin ardından Molla Hasan'ın istirahate ayrılması, Taliban yönetiminde yetki tartışması yaşandığına dair çeşitli iddialar ortaya atılmasına neden olmuş, ancak Taliban bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.