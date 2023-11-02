Taliban, Afganistan'a geri gönderilen düzensiz göçmenlere yardım için banka hesabı açtı

Taliban yönetimi, Afganistan'a geri gönderilen düzensiz göçmenlere yardım toplamak amacıyla banka hesabı açtı. Açılan hesaplara ulusal ve uluslararası yardımların yapılması talep edildi.

Taliban yönetimi, Afganistan'a geri gönderilen düzensiz göçmenlere yardım toplamak amacıyla banka hesabı açtı.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkeye geri gönderilen düzensiz göçmenlere yardım toplanması amacıyla iki banka hesabı açıldığını aktaran Mücahid, ulusal ve uluslararası yardımların bu hesaplara yatırılmasını talep etti.

Pakistan'ın verdiği süre sona ermişti

Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti.

Söz konusu kararın ardından Pakistan-Afganistan arasındaki sınır kapılarında Afgan yoğunluğu oluşmuş, Zabihullah Mücahid düzensiz göçmenlere ek süre tanınmasını talep etmişti.

İslamabad yönetimi 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenleri tespit edilerek sınır dışı etmeye başlamıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Ekim-1 Kasım döneminde 140 bin 322 düzensiz göçmenin ülkeden gönüllü şekilde ayrıldığı aktarılmıştı.

Çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunan Pakistan'da basındaki haberlere göre, 1 Kasım sonrası 7 bin 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.