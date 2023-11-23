TAK Hizmet Binası TİKA Katkılarıyla Yenilendi

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) hizmet binası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla yenilendi. Bina, uzun aradan sonra kapsamlı bir tadilattan geçirildi ve fiziksel kapasitesi güçlendirildi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) hizmet binası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla yenilendi.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, TAK'ın 1996'dan bu yana faaliyet gösterdiği Lefkoşa Köşklüçiftlik'teki binası TİKA'nın destekleriyle, uzun aradan sonra kapsamlı tadilattan geçirildi.

Yaklaşık 2,5 ay süren çalışmalarda bina temelinin nem alması önlendi, sıva ve boyalar yenilendi, panjurlar ve balkon demirleri de tamir edilerek boyandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürürlükte olan "Başkent Lefkoşa İmar Planı" kapsamına giren TAK binası, "Merkezi Konut Alanı Doku Koruma ve Uyumlaştırma" bölgesi içerisinde yer alıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırına çok yakın bir konumda ve Köşklüçiftlik bölgesinin tarihi binaları arasında yer alan TAK binasının yenilenmesi, şehircilik ile tarihi ve mimari dokunun korunması açısından önem arz ediyor.

TAK'ın fiziksel kapasitesinin güçlendirilmesi ile KKTC medyasının önde gelen kurumunun kabiliyeti de artırıldı.

TAK

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın direktifleriyle 21 Aralık 1973'te kurulan TAK, KKTC'nin tek ve resmi haber ajansı.

Ajans, zamanında Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin kendi ulusal haber ajansına sahip olma gerekliliği hissetmesi ve Kıbrıs Türk halkının kendi sesini dünyaya duyurması amacıyla bir daktilo ve birkaç haber ile ilk bültenini yayınlayarak faaliyete başladı.

Kıbrıs Türk Halkının sesi ve belleği olan TAK, Türkçe haberler ve fotoğraf ile Rum basını alanlarında habercilik hizmeti sağlıyor.