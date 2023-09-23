Taiwan'daki fabrika patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Pingtung ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen ölümcül patlamanın ardından kazazedelere ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini iletti. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Pingtung ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen ölümcül patlamanın ardından kazazedelere ve yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini iletti.

Chen, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, çok sayıda can kaybına yol açan olayı öğrendiğinde şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Taiwan medyasında yer alan haberlere göre, Cuma günü bir bilim ve teknoloji merkezindeki fabrikada meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.