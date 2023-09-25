Taiwan'da Golf Topu Fabrikasında Yangın ve Patlama: 10 Ölü, 100 Yaralı

Taiwan'ın güneyindeki Pingtung ilçesinde bulunan bir golf topu fabrikasında meydana gelen yangın ve patlamalarda 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyeci de bulunuyor. Yangının tetiklediği patlamalar sonucu birçok kişi mahsur kaldı.