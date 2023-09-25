Taiwan'da Golf Topu Fabrikasında Yangın ve Patlama: 10 Ölü, 100 Yaralı
Taiwan'ın güneyindeki Pingtung ilçesinde bulunan bir golf topu fabrikasında meydana gelen yangın ve patlamalarda 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyeci de bulunuyor. Yangının tetiklediği patlamalar sonucu birçok kişi mahsur kaldı.
TAİPEİ, 25 Eylül (Xinhua) -- Taiwan'ın güneyindeki Pingtung ilçesinde bulunan bir golf topu fabrikasında Cuma günü meydana gelen yangın ve patlamalarda 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyeci de bulunuyor.
Yerel medyada çıkan haberlere göre Cuma akşamı yangın ihbarını alan itfaiye yetkilileri, olay yerine ekiplerini gönderdi.
Yangının tetiklediği patlamalar nedeniyle fabrikanın iskeletinin çökmesi sonucu birçok itfaiyeci ve fabrika çalışanı mahsur kaldı.