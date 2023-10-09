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Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa saldırı tehdidi

İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda alarm durumu yaşandı. Uçaktan indirilen yolcular ve mürettebat ayrı bir alanda güvenlik kontrolünden geçirildi. Yapılan güvenlik aramalarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşılınca havalimanı tekrar uçuşlara açıldı.