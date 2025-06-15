Tahran'da Patlama Sesleri ve Hava Savunma Tepkisi
İran'ın başkenti Tahran'da duyulan patlama sesleri sonrası hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bildirildi. Hükümet, sivillerin güvenli yerler olarak camilere, okullara ve sürekli açık metrolara sığınabileceğini açıkladı.
İRAN'ın başkenti Tahran'dan patlama sesleri geldiği bildirildi.
İran'ın başkenti Tahran'dan patlama seslerinin duyulmasının ardından hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği kaydedildi. İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin camilere, okullara ve sürekli açık kalacak metrolara sığınabileceğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya