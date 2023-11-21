Tahran'da Meclis Binası Önünde Silahlı Saldırı

İran'ın başkenti Tahran'daki Meclis binası önünde silahlı bir kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle ateş açması üzerine yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıda yaralanan olmazken, olayla ilgili detayların daha sonra duyurulacağı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Meclis binası önünde silahlı bir kişinin henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle ateş açması üzerine yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Meclis binası önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

Silahlı kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, olayla ilgili detayların daha sonra duyurulacağı belirtildi.