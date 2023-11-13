Tahran Barış Müzesi ve İran Sinema Evi, Gazze'deki Sivillerin Öldürülmesini Kınadı

Tahran Barış Müzesi ve İran Sinema Evi, Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesini kınayan ve acil ateşkes çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayınladı. İranlı sanatçılar ve sinema emekçilerinin imzaladığı bildiride, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Gazze'deki zulme son vermesi için yardım talep edildi.

Tahran Barış Müzesi ve İran Sinema Evi, Gazze Şeridi'nde sivillerin öldürülmesini kınayan ve acil ateşkes çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayınladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Barış Müzesi ve İran Sinema Evi'nin ortak bildirisini, Barış Müzesi'nin yüzden fazla kimyasal saldırı mağduru üyesi ile ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin yanı sıra Leyla Hatemi, Şebnem Mukaddemi, Davud Mirbakıri, Humayun Esediyan, Muhammed Mehdi Askerpur gibi onlarca sinema emekçisi imzaladı.

Bildiride, imzacılar, İranlı sanatçılar, İran-Irak savaşı (1980-1988) gazileri ve o dönem kullanılan kimyasal silahların mağdurları olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Gazze'de kuşatma altındaki kadın, çocuk ve sivillere yönelik yaşanan açık zulmü önlemesi için elinden geleni yapmasını istedi.

Bildiride, "Sayın Guterres, isteseniz de istemeseniz de bulunduğunuz konum günümüz insanlığının tarihsel vicdanını temsil ediyor ve onun performansı, gelecek nesiller için bir yargılama belgesi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.