Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, "Bu önemli siyasi vakanın sonuçları, Türk toplumunun size olan güveninin ve ülkenin istikrarlı kalkınmasını ve uluslararası arenada otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı politikanıza verdiği geniş desteğin bir başka göstergesidir." ifadesine yer verdi.

Bu vesileyle, Tacik-Türk geleneksel dostane ilişkilerini ve çok yönlü karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirme sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği ilgiyi vurgulayan Rahman, "Bu yüksek görevdeki faaliyetinizin yeni döneminde, tarafların devletler arası yapıcı diyaloğunu sürdürerek, iki ülke arasındaki uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin içeriğini yeni pratik örneklerle daha da zenginleştireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar dileyerek kardeş Türkiye halkına da barış, güvenlik ve refah temennisinde bulundu.