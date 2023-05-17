Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Xi'an'a geldi
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra Xi'an'a ulaştı.
Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentine varışı, 17 Mayıs 2023.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra Xi'an'a ulaştı. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya