Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Xi'an'a geldi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra Xi'an'a ulaştı.