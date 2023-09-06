Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma: 3 örgüt üyesi öldü

Tacikistan'ın Afganistan sınırında, Tacikistan askerleriyle silahlı bir örgüt arasında çıkan çatışmada örgüt üyesi 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Tacikistan'ın Afganistan sınırında, Tacikistan askerleriyle silahlı bir örgüt arasında çıkan çatışmada örgüt üyesi 3 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan resmi haber ajansı Khovar'a göre, Tacikistan'ın doğusunda Koran bölgesindeki Dervaz nahiyesinde silahlı çatışma yaşandı.

Olayda, Tacikistan uyruklu 3 örgüt üyesi hayatını kaybederken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte mensup oldukları ve kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

Aynı bölgeye yakın Vnaj nahiyesinde nisan ayında silahlı bir örgütle çıkan çatışmada 2 örgüt üyesi öldürülmüştü.

Tacikistan yönetimi, bu tür saldırılardan Tacikistan Ensarullah Örgütü'nü sorumlu tutuyor.

Tacikistan İslami Hareket Partisi'nin Duşenbe yönetimiyle 1997 yılında barış anlaşması yapması sonrası bu partiden ayrılan Molla Emuriddin Tabaruf tarafından kurulan örgüt, Özbekistan İslami Hareket'i çatısı altında Afganistan'da ABD'ye karşı savaşmıştı. Örgütün lideri Tabaruf, 2016'da Afganistan'da öldürülmüştü.