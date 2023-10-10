Sydney Opera Binası İsrail Bayrağı Aydınlatmasına Karşı Gösteri Düzenlendi

Avustralya'da Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılmasına karşı gösteri düzenlendi. Polis, gösterilerde antisemitist sloganlar atılması nedeniyle soruşturma başlattı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'deki Opera Binası, dün akşam saatlerinde İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Bayrak renklerinin binaya yansıtılması kararına tepki gösteren Filistin yanlısı protestocular Sydney Belediye Binası önünde toplanıp Opera Binası'na yürüdü. Opera önüne gelen en az bin gösterici "Özgür Filistin" ve "Utan İsrail" sloganları attı. Bazı göstericiler binaya işaret fişeği fırlatırken, göstericilerin bir kısmının antisemitist sloganlar attığı duyuldu.

Gösterilerde atılan sloganlar, Avustralya'daki Yahudi toplumunun tepkisini çekti. Avustralya başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da antisemitist sloganlar atan göstericileri kınadı. Albanese yaptığı açıklamada sloganların tek kelimeyle korkutucu olduğunu ve toplumda bu ifadelerin yeri olmadığını belirterek, "Gösterinin yapılmaması gerektiğini söyledim ve bunun arkasındayım" dedi. Dışişleri Bakanı Wong da açıklamasında, "Avustralya'da antisemitizme, önyargıya ya da nefretin hiçbir türüne yer yok. Tıpkı her türlü önyargıya karşı durmamız gerektiği gibi hepimiz bazı kişilerin kullandığı antisemitist dile karşı da kararlı durmalıyız" şeklinde konuştu.

"Polis müdahale etmedi"

Göstericilerden herhangi biri gözaltına alınmazken, İsrail bayrağı taşıyan bir kişinin güvenlik gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Gösterinin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Yahudi karşıtı slogan atanlara polis tarafından müdahale edilmesinin istendiği ancak bunun yapılmadığı ifade edildi. Açıklamada, antisemitist slogan atan grubun organizasyonda yer almadığı ve gösterilere opera binası önünde katıldığı kaydedildi. Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada ise protestolarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - SİDNEY