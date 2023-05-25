Sydney'de Alevlerin Sardığı Bina Yıkıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde alevlerin sardığı bir binanın üst katındaki duvar aniden yıkıldı. Yangına 100 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi.

- Alevlerin sardığı binanın duvarı bir anda yıkıldı

SİDNEY - Avustralya'nın Sydney kentinde alevlerin sardığı bir binanın üst katındaki duvar aniden yıkıldı. Yangına 100 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'in Surry Hills bölgesinde 6 katlı bir bina ile bitişiğindeki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Eyaletin itfaiye servisinden yapılan açıklamada, yangına 20 itfaiye aracı ile 100 itfaiyecinin müdahale ettiği ifade edildi.

Alev topuna dönen binanın en üst katındaki duvarın büyük bir gürültü ile yıkılması paniğe yol açtı. Yangının binalara sıçramasından endişe edilmesi nedeniyle çevredeki binalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Binanın önünde park halindeki bir araç da küle döndü.

Yangın nedeniyle en yüksek alarm seviyesine geçilirken, alevlerin sardığı binaların boş olduğu tahmin ediliyor.

Bir itfaiyecinin kolundan hafif yaralandığı olayda can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.