Sydney'de 7 Katlı Bina Yangını

Avustralya'nın Sydney kentinde 7 katlı bir binada bugün yangın meydana geldi. Yangın sırasında hasar gören bina yıkılırken ölü veya yaralılar hakkında bilgi verilmedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

? Avustralya'nın Sydney kentinde 7 katlı bir binada bugün yangın meydana geldi. Yangın sırasında hasar gören bina yıkılırken ölü veya yaralılar hakkında bilgi verilmedi.

Sydney kentindeki Surry Hills bölgesindeki 7 Katlı binada, bugün büyük bir yangın meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, en şiddetli yangın türü olan 10'uncu seviye alarm verdiklerini belirterek binanın aldığı hasarla yıkılmaya başladığını ve alevlerin bitişik binaya sıçradığını ifade etti. Ölü veya yaralılar hakkında henüz açıklama yapılmazken 100'den fazla itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

İki binanın da tamamen hasar gördüğünü belirten yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'20 itfaiye aracı ve çok sayıda istasyondan 100'den fazla itfaiyeci, Randle Caddesi'ndeki iki binadaki yangını söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Bu aşamada, etkilenen her iki binanın da boş olduğu düşünülmektedir. İtfaiye ekipleri, konutlar da dahil olmak üzere çevredeki binalara yayılma tehdidi oluşturan daha küçük yangınları da söndürmeye devam ediyor.?