Süveyş Kanalı'nda Römorkör ve Petrol Tankeri Çarpıştı

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda bir römorkör, Hong Kong bandıralı bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu battı. Römorkörün mürettebatından 6 kişi kurtarılırken, 1 kişinin hala haber alınamadığı belirtildi.

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda bir römorkör, Hong Kong bandıralı bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu battı.

Süveyş Kanalı'ndaki bir römorkör Hong Kong bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie yaptığı açıklamada, 7 kişinin bulunduğu Fahd römorkörünün Hong Kong bandıralı Chinagas Legend adlı bir petrol tankeri ile çarpışması sonucu battığını söyledi. Römorkörün mürettebatından 6 kişinin kurtarılıp hastaneye kaldırıldığını ifade eden Rabie, 1 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.

Rabie ayrıca, Chinagas Legend adlı tankerin hasara uğramadığını kaydederken, tankerin kazayla ilgili işlemler tamamlanana kadar Port Said Limanı'nda bekletildiğini söyledi. Singapur'dan ABD'nin güneyine giden tankerin, 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Batık gemiyi kurtarmak için ise bir vinç gönderildi. - KAHİRE