Süveyş Kanalı'nda petrol tankerinde arıza

Mısır, Süveyş Kanalı'nda arıza yapan bir petrol tankerinin römorkörler vasıtasıyla çekilme işleminin devam ettiğini duyurdu. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin kanaldan geçtiği sırada arıza yaptığını belirtti.

Mısır, Süveyş Kanalı'nda arıza yapan bir petrol tankerinin römorkörler vasıtasıyla çekilme işleminin devam ettiğini duyurdu.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, bir petrol tankerinin kanaldan geçtiği sırada arıza yaptığını belirtti.

Rabi, Rusya'dan Çin'e doğru hareket eden SEAVIGOUR adlı petrol tankerinin 3 römorkör vasıtasıyla çekilmeye başladığını ve kanalın bir saat içinde kuzey yönünden tamamıyla trafiğe açılacağını kaydetti.

Süveyş Kanalı'nda, 25 Mayıs'ta da teknik arıza nedeniyle bir yük gemisi karaya oturmuş, geminin kurtarılmasının ardından kanal trafiği normale dönmüştü.