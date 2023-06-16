Suudi Arabistan, Yemenlilere direkt uçuş imkanı sağlayacak

Suudi Arabistan, bu yıl hac ve umre ibadetini yapmak isteyen Yemenlilerin, direkt Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na gelebileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ve umre ibadetini yapmak isteyen Yemenlilerin, direkt Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na gelebileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemenli hacı adaylarının Sana Havalimanı'ndan Kral Abdülaziz Havalimanı'na direkt gelmeleri kararının Yemen halkının acılarını hafifletmek adına Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, kardeş Yemen halkına verilen desteğinin bir uzantısı olarak hacı adaylarının ulaşımını kolaylaştırmak ve Yemen'in çeşitli bölgelerinde ikamet eden halkın hac ve umresini kolaylaştırmak adına bu adımın atıldığı ifade edildi.

Yemenliler hac ve umre ibadeti için Sana Havalimanı'nın yanı sıra diğer hava ve kara yollarını da kullanabilecek.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'ndan Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'na ilk uçuşun 17 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havalimanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.