Suudi Arabistan, Yemen'e 368 Milyon Dolar Yardımda Bulunacak

Suudi Arabistan, Yemen'e 368 Milyon Dolar Yardımda Bulunacak
Suudi Arabistan, Yemen hükümetine yaklaşık 368 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Yardım, Yemen'in zorlu ekonomik koşullarına destek amacıyla yapılacak ve sağlık, hükümet bütçesi ile petrol gibi alanlarda kullanılacak.

SUUDİ Arabistan, Yemen hükümetine yaklaşık 368 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında yaklaşık 368 milyon dolar yeni ekonomik kalkınma desteğinin sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, Yemen'in içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın önerisiyle yardım yapılması kararı alındığı kaydedildi.

Yardımın, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin çağrısına yanıt olarak, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine verdiği destek kapsamında yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, yardımın sağlık, hükümet bütçesi ve petrol gibi alanlarda kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
