Suudi Arabistan, Yemen'deki Safer Tankeri için 8 Milyon Dolar Ek Yardım Desteği Sağladı

Yemen'deki Safer tankerindeki petrolün çevre felaketine yol açabileceği uyarısı üzerine Suudi Arabistan, 8 milyon dolar ek yardım desteği sağladığını açıkladı. Yemen hükümeti bu yardımı takdir ettiğini belirtti.

Yemen, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesi için Suudi Arabistan'ın 8 milyon dolar ek yardım desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan habere göre Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İryani, "Petrol tankerinin tahliyesi projesi için Suudi Arabistan'ın 8 milyon dolarlık ek yardım desteğini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan İryani, Suudi Arabistan'ın daha önce Birleşmiş Milletlerin (BM) tanker sorununu çözme planı için 10 milyon dolar bağışladığını kaydetti.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, ham petrolün Safer tankerinden transferinin üç haftadan daha kısa sürede tamamlanması gerektiğine dikkati çekmişti.