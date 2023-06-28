Suudi Arabistan, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapıyor

Suudi Arabistan, Yemen'de ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Yardım Merkezi, Yemen'in 4 kentinde ihtiyaç sahibi olanlara ve yerinden edilmiş ailelere dağıtılmak üzere kurban eti gönderdi.

Aden, Hadramevt, Mehra ve Marib kentine gönderilen etlerin 3 bin 640 aileye ulaştırılacağına dikkat çekilen haberde, yardımların Kurban Bayramı süresince devam edeceği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.