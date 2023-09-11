Suudi Arabistan Veliaht Prensi Umman'a Özel Ziyaret İçin Muskat'a Geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşeceği özel ziyaret kapsamında Muskat'a geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşeceği "özel ziyaret" kapsamında Umman'ın başkenti Muskat'a geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA ile Umman resmi ajansı ONA'da söz konusu ziyarete ilişkin açıklamalara yer verildi.

SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, Umman Sultanı Bin Tarık ile görüşeceği özel ziyaret için Muskat'a geldi.

ONA'nın X sosyal medya platformunda yer alan haberde de Bin Selman'ın Bin Tarık ile buluşacağı özel bir ziyaret için Muskat'a ulaştığı kaydedildi.